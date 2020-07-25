Стрілянина у Києві: у ресторані поранили іноземних студентів [ Редактировать ]
Стріляли і в Києві. Поранені двоє іноземних студентів. Сталося це вночі в одному зі столичних ресторанів на Печерську. Що його спровокувало - ще не відомо, та в двох двадцятирічних хлопців - поранені ноги. У їхніх візаві був травматичний пістолет. Вони втекли з місця конфлікту на "Мерседесі".
Постраждалі самостійно звернулися до лікарів, а ті вже викликали правоохоронців. Від офіційних заяв студенти-іноземці відмовилися. Поліція порушила два кримінальних провадження - за хуліганство та незаконне поводження зі зброєю.
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