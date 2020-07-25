Ще декілька років тому такого майже не було, а тепер Україна - один із лідерів Східної Європи. І продовжує завойовувати ринок та обганяти конкурентів. Йдеться по ягідне виробництво, а саме про лохину.

Українські елітні блакитні ягоди можна знайти в маркетах Великої Британії, континентальній Європі, в Ізраїлі, у арабських країнах і навіть у Індії. Наш Руслан Смєщук побував на одній із ферм, і побачив, як вирощують блакитну гордість країни.

Вирощування лохини є наймолодшою галуззю українського сільського господарства. Ще десять років тому такого ринку майже не було, а зараз українську ягоду можна купити і в Європі, і в Азії.

Рівненькі ряди кущиків, на них сапфірові ягідки. До кожної рослини підведений полив і різноманітні датчики. Такий вигляд має одна з ферм на Київщині, де вирощують лохину. Зараз ця галузь - гордість України. Раз на кілька років вона подвоює потужності.

Олег Науменко, директор ягідного виробництва:

Ми продаємо ягоду нашу і в Україні і за її межами. Маємо досвід європейського експорту. В цьому році експортуємо ягоди за кордон на схід, в ОАЄ. Зараз навіть у нас Індія прийшла. Ми працюємо в цьому напрямку, ми спеціально створили кооператив - об'єднання трьох фермерів. Бо одному фермеру важко витягувати великі об'єми експортних контрактів.

Тільки минулого року Україна експортувала майже дві з половиною тисячі тонн елітних ягід. І це в умовах жорсткої конкуренції. Так, наприклад, у найближчого ягідного конкурента Польщі, за рахунок подвійних дотацій ЄС а національного уряду, собівартість ягоди для фермера - може сягати нулю. А тут ще весняні приморозки знищили до сорока відсотків врожаю. Олег показує елітний сорт, де ягоди завбільшки з десятигривневу монету.

Олег Науменко, директор ягідного виробництва:

То є Чандлер, його побило морозом, дуже сильно. Але трохи маємо такої ягоди - вона в нас доходить до 12 грамів. Це мав би бути наш суперпреміумний сегмент, але морози зробили свою справу - чекаємо наступного року.

Саме виробництво дуже технологічне. На цій фермі використовують надсучасне ізраїльске обладнання. Агроном Ігор Луцько показує свій телефон, з нього він може керувати поливом, рівнем кислотності ґрунту і відстежувати ще низку важливих параметрів. Адже лохина - рослина вельми вибаглива.

Ігор Луцько, агроном ягідного виробництва:

Я можу як є інтернет керувати в режимі реального часу - бачити скільки іде полив, всі датчики. Скільки часу залишилося до кінця поливу, яка температура грунта, яка кислотність. Гектара посаджених рослин з одного телефона.

А от збирають лохину, під замовлення і винятково вручну. Бо ягоди дуже ніжні, жодна машина не впорається. Тому найняли робітників. Цього року навіть із закордону. Так би мовити трудові репатріанти.

Богдан, збірник лохини:

Я навчаюся в Польщі. І приїхали сюди? Так. А чому? Ну так вийшло. Із-за коронавірусу прийшлось покинути Польщу на час карантину. Ну і приїхав сюди на поле - підзаробити трохи. Коли я тільки приїхав, я збирав по 4 ящичка зараз вже більше.

На час збору вражаю, робітники живуть просто на фермі. Тут є хостели, для працівника проживання дармове, та їдальня. Фермерам вигідно, щоб кваліфіковані збирачі, не їхали на заробітки, скажімо, в Польшу, а залишалися підіймати своє. У прямому сенсі точиться боротьба за людей.

Олег Науменко, директор ягідного:

Тут заборонено вживати алкоголь - за це виганяють, тож система працю. Щоб у нас була постійно необхідна кількість людей. Ми їх вчимо, і якщо кожен рік вчити людей, то є така історія. А так костяк залишається одних і тих же людей.

Ну а щойно ягоду зібрали в контейнери - негайно відправляють до споживача.

Олексій Прокопчик, замдиректора:

В производстве голубике, ее транспортировке очень важна холодная цепочка. Холодная цепочка с поля - до транспортировочной линии. С сортировочной линии до конечного потребителя. Должна соблюдатся определенная температура и условия. Из-за этого голубика участвует в очень быстрой холодной цепочке - это сутки максимум. В этом году пробовали Эмираты - самолетом. Это сутки. Или ближняя Европа - максимум куда она доедет - это Голандия.

Через екологічність, свіжість і багатий вміст корисних речовин лохину відносять до елітних ягід. Тож і коштує вона доволі дорого. Сезон лохини в Україні протримається ще два-три тижні, а потім блакитні ягоди з'являться тільки через рік.