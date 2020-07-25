Китай вывел на орбиту три новых научных спутника [ Редактировать ]
Китай, 25 июня, успешно вывел на орбиту три научных спутника. Запуск ракеты-носителя произошел в северокитайской провинции Шаньси с космодрома Тайюань. Об этом сообщает Xinhua.
Стоит отметить, что на орбиту был выведен стереотопографический спутник с высокой степенью разрешения Цзиюань-3-03, который вместе с другим спутником Цзиюань-3-02 сформирует группировку для получения трехмерных изображений. Они будут с высоким разрешением.
Важно, что спутник будет предупреждать о стихийных бедствиях, а также предоставлять данные о земельных ресурсах Китая, развитие сельского хозяйства, использовании водных ресурсов.
Кроме того, ракета-носитель выведет на орбиту два спутника, которые предназначены для обнаружения темной материи и сбора коммерческих данных.
Напомним, ранее мы сообщали, что в космос запустили ракету с секретными спутниками.
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