Китай, 25 июня, успешно вывел на орбиту три научных спутника. Запуск ракеты-носителя произошел в северокитайской провинции Шаньси с космодрома Тайюань. Об этом сообщает Xinhua.

Стоит отметить, что на орбиту был выведен стереотопографический спутник с высокой степенью разрешения Цзиюань-3-03, который вместе с другим спутником Цзиюань-3-02 сформирует группировку для получения трехмерных изображений. Они будут с высоким разрешением.

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Важно, что спутник будет предупреждать о стихийных бедствиях, а также предоставлять данные о земельных ресурсах Китая, развитие сельского хозяйства, использовании водных ресурсов.

Кроме того, ракета-носитель выведет на орбиту два спутника, которые предназначены для обнаружения темной материи и сбора коммерческих данных.

Напомним, ранее мы сообщали, что в космос запустили ракету с секретными спутниками.

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