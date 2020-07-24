На Марсе зафиксировано "невозможное" движение [ Редактировать ]
На поверхности Марсе впервые замечено движение волн марсианских песков. Ранее они считались статическими. Об этом сообщает ScienceMag.
Спутники и марсоходы регулярно регистрировали эоловые формы рельефа на Марсе, называемые мегаволнами. До недавнего времени считалось, что они остаются недвижимыми с момента образования сотни тысяч лет назад.
Новое открытие ученых из Национального института астрофизики в Неаполе доказывает, что волны движутся.
В отличие от земных песчаных дюн, марсианские мегаволны состоят из вдвое больших нежели песчинки частиц.
С помощью данных спутника NASA Reconnaissance удалось установить что марсианские волны двигаются. Они сползают с возвышений, но крайне медленно. Это открытие также доказывает, что ветры на Марсе являются более сильными, чем ожидалось.
Фото: NASA
Ранее сообщалось, что Китай отправил зонд для изучения Марса. Также мы писали о том, что США (NASA) и Япония решили вместе осваивать Луну.
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