На поверхности Марсе впервые замечено движение волн марсианских песков. Ранее они считались статическими. Об этом сообщает ScienceMag.

Спутники и марсоходы регулярно регистрировали эоловые формы рельефа на Марсе, называемые мегаволнами. До недавнего времени считалось, что они остаются недвижимыми с момента образования сотни тысяч лет назад.

Новое открытие ученых из Национального института астрофизики в Неаполе доказывает, что волны движутся.

В отличие от земных песчаных дюн, марсианские мегаволны состоят из вдвое больших нежели песчинки частиц.

С помощью данных спутника NASA Reconnaissance удалось установить что марсианские волны двигаются. Они сползают с возвышений, но крайне медленно. Это открытие также доказывает, что ветры на Марсе являются более сильными, чем ожидалось.

Фото: NASA

Ранее сообщалось, что Китай отправил зонд для изучения Марса. Также мы писали о том, что США (NASA) и Япония решили вместе осваивать Луну.