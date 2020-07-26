Масштабна ДТП у Берліні: автомобіль врізався у натовп [ Редактировать ]
Масштабна ДТП у Берліні. Автомобіль на великій швидкості виїхав на тротуар та врізався в натовп. Постраждало семеро людей. Троє з них у важкому стані. Водія машини - 24-річного жителя Німеччини - затримали. У поліції кажуть - це нещасний випадок, чоловік не впорався з керуванням. Версію теракту не розглядають.
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