Українські медики використовуватимуть "Дексаметазон" у лікуванні коронавірусу [ Редактировать ]
Українські медики використовуватимуть "Дексаметазон" у лікуванні коронавірусу. Частіше будуть застосовувати і противірусний "Ремдесивір". Про це повідомили в МОЗ. Тим часом черговий спалах хвороби зафіксували в гуртожитку КПІ в Києві. Там захворіла третина зі ста п'ятдесяти мешканців. За останню добу в Україні виявили 920 хворих. В антирейтингу - Львівщина, Рівненщина і столиця.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
"Дексаметазон". Я хотів би зауважити, що це гормональний препарат, і дуже чітко розписана схема, яким чином він використовується, при яких станах. А він використовується виключно при кисневозалежних станах, тобто, коли людині дають кисень.
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