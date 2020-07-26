Українські медики використовуватимуть "Дексаметазон" у лікуванні коронавірусу. Частіше будуть застосовувати і противірусний "Ремдесивір". Про це повідомили в МОЗ. Тим часом черговий спалах хвороби зафіксували в гуртожитку КПІ в Києві. Там захворіла третина зі ста п'ятдесяти мешканців. За останню добу в Україні виявили 920 хворих. В антирейтингу - Львівщина, Рівненщина і столиця.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: