Врачи рассказали, почему сахарозаменители, пользующиеся большой популярностью у худеющих, опасны для здоровья. Так, подсластители связаны с понятиями углеводной зависимости гораздо больше, чем кажется, передает newsyou.info.

Сахарозаменители - вредная химическая добавка, которая не даёт человеку забыть вкус сахара и отвыкнуть от него. Они нарушают условные рефлексы, которые способствуют контролю глюкозы и гомеостазу энергии. Вкусовые рецепторы сладкого имеются не только на языке, но и в кишечнике.

Они высвобождают сигнальные молекулы в кровь в ответ на сладкий вкус, вынуждая поджелудочную железу выпустить инсулин в рамках подготовки к резкому скачку глюкозы, который произойдет, если вы съели сахар.

Люди, по сути, пытаются найти замену сахару, который вызывает эндорфинную зависимость, но только "вводят организм в заблуждение". Ведь сахарозаменители не могут спасти человека от желания съесть что-нибудь сладкое, так как на биохимическом уровне это не вызывает выброса эндорфинов.

Ранее мы писали, какие продукты подходят для разгрузочных дней.