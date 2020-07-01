Чем опасны сахарозаменители [ Редактировать ]
Врачи рассказали, почему сахарозаменители, пользующиеся большой популярностью у худеющих, опасны для здоровья. Так, подсластители связаны с понятиями углеводной зависимости гораздо больше, чем кажется, передает newsyou.info.
Сахарозаменители - вредная химическая добавка, которая не даёт человеку забыть вкус сахара и отвыкнуть от него. Они нарушают условные рефлексы, которые способствуют контролю глюкозы и гомеостазу энергии. Вкусовые рецепторы сладкого имеются не только на языке, но и в кишечнике.
Они высвобождают сигнальные молекулы в кровь в ответ на сладкий вкус, вынуждая поджелудочную железу выпустить инсулин в рамках подготовки к резкому скачку глюкозы, который произойдет, если вы съели сахар.
Люди, по сути, пытаются найти замену сахару, который вызывает эндорфинную зависимость, но только "вводят организм в заблуждение". Ведь сахарозаменители не могут спасти человека от желания съесть что-нибудь сладкое, так как на биохимическом уровне это не вызывает выброса эндорфинов.
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