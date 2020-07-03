Кому категорически запрещено есть черешню [ Редактировать ]
Черешня - вкусная и полезная ягода. Однако есть люди, которым нужно уменьшить ее потребление, а иногда, и вовсе отказаться от этой "сладости". О таких случаях пишет ГолосUA.
Диетолог Людмила Бабич уверяет, что ягода может оказывать слабительный эффект, поэтому некоторым людям лучше воздержаться.
"Черешня запрещена тем, кто часто страдает расстройствами желудка и диареей, поскольку оказывает дополнительное слабительное действие", - отметила врач.
Кроме того, черешню нельзя употреблять при непроходимости кишечника.
Людмила Бабич рассказала, как "обезопасить" ягоду. Она советует замачивать черешню в холодной воде перед потреблением в пищу. Через 20 минут ее можно промыть и кушать.
А детям первую черешню давать не стоит. Дело в том, что из-за клетчатки, большого количества углеводов и аллергенов ребенку может стать плохо. Ведь малышню так сложно оттянуть от миски с ароматной ягодой, а потом могут быть неприятности.
Черешню на голодный желудок кушать нельзя, но и сразу после еды тоже. Лучше выждать полчаса. Ограничиться стоит 20-25 ягодами в день.
Отметим, что нитраты - не самое худшее, что может быть в ранних овощах. Более опасны - нитрозамины и разные вещества, которые используются для наружной обработки овощей и фруктов.
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