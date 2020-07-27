Шесть областей не готовы ослабить карантин - Минздрав [ Редактировать ]
В понедельник, 27 июля, шесть областей Украины не готовы к ослаблению карантина. Из списка, по сравнению с прошлыми сутками, выбыли три региона.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:
- Винницкая область (динамика 27,33%);
- Волынская область (динамика 48,01%);
- Закарпатская область (загруженность коек 63,39%);
- Львовская область (выявление 11,35%);
- Тернопольская область (динамика 53,13%);
- Черновицкая область (выявление 11,89%, динамика 47,82%).
При этом для смягчения карантина регионы должны отвечать следующим критериям:
- загруженность мест в больницах не более чем 50%;
- проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
- процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;
- динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.
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