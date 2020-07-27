Армия обороны Израиля объявила о ЧП, случившемся на границе с Ливаном.

Об этом сообщает Israelinfo.

По информации, военные ЦАХАЛ подверглись вооруженному нападению со стороны ливанской организации "Хезбалла".

Отмечается, что боевики "Хезбаллы" в сторону израильских военных выпустили противотанковую ракету. При этом были замечены не менее двух групп боевиков: одна осуществила обстрел, вторая прикрывала ее отход. В ответ на агрессию Израиль применил артиллерию.

Известно, что по тревоге в воздух подняли израильские ВВС. Жители приграничных городов должны оставаться дома и избегать открытых пространств.

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