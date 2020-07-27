На севере Израиля случилось военное ЧП [ Редактировать ]
Армия обороны Израиля объявила о ЧП, случившемся на границе с Ливаном.
Об этом сообщает Israelinfo.
По информации, военные ЦАХАЛ подверглись вооруженному нападению со стороны ливанской организации "Хезбалла".
Отмечается, что боевики "Хезбаллы" в сторону израильских военных выпустили противотанковую ракету. При этом были замечены не менее двух групп боевиков: одна осуществила обстрел, вторая прикрывала ее отход. В ответ на агрессию Израиль применил артиллерию.
Известно, что по тревоге в воздух подняли израильские ВВС. Жители приграничных городов должны оставаться дома и избегать открытых пространств.
Читайте также, Израиль перехватил десятки ракет, запущенных из территории сектора Газа. По территории страны запустили около 50 снарядов.
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