В коллекторе Харькова погибла бригада коммунальщиков [ Редактировать ]
В Харькове в канализационном коллекторе погибли четверо работников коммунального предприятия "Харьковкоммуночиствод". Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
ЧП произошло 27 июля в 14:21 на проспекте Гагарина, 354 Основянского района города Харькова во время проведения дренажных работ. По предварительным данным, рабочие (трое мужчин и женщина) спустились в коллектор без средств защиты и отравились парами ядовитых газов.
Спасатели спустились в колодец в спецсредствах защиты органов дыхания и подняли тела погибших на поверхность.
О трагедии в полицию сообщил член бригады коммунального предприятия, находившийся на месте инцидента.
Как выяснили правоохранители, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из работников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое его коллег. Они полезли в колодец без защитных масок и погибли от отравления аммиаком.
Ранее сообщалось, что в Киеве в горящем коллекторе нашли тела троих мужчин.
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