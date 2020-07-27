В Харькове в канализационном коллекторе погибли четверо работников коммунального предприятия "Харьковкоммуночиствод". Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло 27 июля в 14:21 на проспекте Гагарина, 354 Основянского района города Харькова во время проведения дренажных работ. По предварительным данным, рабочие (трое мужчин и женщина) спустились в коллектор без средств защиты и отравились парами ядовитых газов.

Спасатели спустились в колодец в спецсредствах защиты органов дыхания и подняли тела погибших на поверхность.

О трагедии в полицию сообщил член бригады коммунального предприятия, находившийся на месте инцидента.

Как выяснили правоохранители, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из работников потерял сознание и упал в колодец. Ему пыталась помочь трое его коллег. Они полезли в колодец без защитных масок и погибли от отравления аммиаком.

Ранее сообщалось, что в Киеве в горящем коллекторе нашли тела троих мужчин.