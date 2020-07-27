В Николаеве бандиты похитили бизнесмена из Польши, представившись сотрудниками Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В субботу, 25 июля, на "102" позвонила жительница Николаева, которая увидела, как в автомобиль Porshe насильно тащат мужчину. Женщина обратила внимание, что подозрительная машина поехала в сторону выезда в направлении Одессы. Ориентировка на автомобиль была передана всем нарядам, и на выезде из города его остановили полицейские.

Водитель вел себя спокойно и предъявил удостоверение сотрудника Интерпола. Патрульные решили осмотреть автомобиль и на заднем сиденье увидели избитого мужчину с завязанными глазами и связанными руками. Полицейские вызвали подкрепление и заставили злоумышленников выйти из салона.

Как оказалось, бандиты везли 24-летнего гражданина соседнего государства, который имеет бизнес в Николаеве и недавно пересек границу. Потерпевший рассказал, что его подстерегли на улице и без объяснений затолкали в его же автомобиль.

Похитителей-неудачников доставили в полицию. Против них открыли уголовное производство по статьям "Незаконное лишение свободы или похищение человека" (ч. 2 ст. 146 УКУ) и "Незаконное завладение транспортным средством" (ч. 3 ст. 289 УКУ). Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Возраст четверых фигурантов - от 30 до 40 лет. Двое из них - жители Одесской области, еще двое - позиционируют себя как приближенные к некоему николаевскому "авторитету". Одного из них столичные полицейские разыскивают за вымогательство и похищение транспортного средства.

Как сообщает "Преступности.НЕТ", похищенный бизнесмен является гражданин Польши. Он занимается криптовалютой, вероятно похитители собирались требовать выкуп за его освобождение.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области четверо детей сбежали из приюта.