В сети появилось видео с малолетними вандалами, которые потушили Вечный огонь у мемориала солдатам Второй мировой войны в Николаеве.

"Вечный огонь - не вечный", - с таким комментарием и не подбирая выражений трое несовершеннолетних ребят плевали в Вечный огонь в Николаеве. Подростки долго пытались потушить Вечный огонь и в итоге преуспели. Видеозапись своего "подвига" один из участников выложил в Instagram, откуда оно разлетелось по интернету, вызвав, общественный резонанс.

Свои лица подростки даже не пытались скрыть, поэтому их в считанные часы нашла полиция. Все они местные жители 14, 15 и 17 лет. Инцидент прокомментировал в Facebook новый начальник Николаевской областной полиции Сергей Шайхет.

Мотив такого поступка - показать свою смелость и стать известными среди сверстников. Ребята - вы стали известными, и? Вы - не стали героями! Герои - это те, чья братская могила находится там, где вы нагадили. Лично поинтересовался, кому установлен памятник - отряду из 68-ми морпехов старшего лейтенанта Ольшанского, которые за двое суток отразили 18 атак противника, вывели из строя более 700 гитлеровцев, несколько танков и пушек, посеяли панику в тылу врага, помешали уничтожению порта и элеватора.

Отвечать за выходку подростков придется их родителям - на них составлены административные материалы по ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей". На самого взрослого участника - 17-летнего парня - составлен административный протокол по ст. 173 КУоАП "Мелкое хулиганство".

Ранее сообщалось, что в Киеве Вечный огонь снова залили цементом: появилось видео.