В Южной Корее обнаружен "спасатель" природы [ Редактировать ]
Ученые из Южной Кореи нашли жука, который питается пластиком.
Об этом сообщает American Society For Microbiology.
По информации, жук Plesiophthophthalmus davidis проживает в Центральной Азии. В его кишечнике присутствуют бактерии рода Серратия, способные эффективно раскладывают полистирол.
Отмечается, что во время поедания пластика, бактерии, которые живут в насекомом размножаются во время принятия пищи. Жуки смогут полностью биодеградировать полистирол, что можно будет использовать в борьбе с пластиковыми отходами.
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