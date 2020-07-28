Ученые из Южной Кореи нашли жука, который питается пластиком.

Об этом сообщает American Society For Microbiology.

По информации, жук Plesiophthophthalmus davidis проживает в Центральной Азии. В его кишечнике присутствуют бактерии рода Серратия, способные эффективно раскладывают полистирол.

Отмечается, что во время поедания пластика, бактерии, которые живут в насекомом размножаются во время принятия пищи. Жуки смогут полностью биодеградировать полистирол, что можно будет использовать в борьбе с пластиковыми отходами.

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