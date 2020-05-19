Еврокомиссия планирует вложить 1 триллион евро на поднятие экономики после пандемии коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

По их словам, Германия и Франция хочет вложить в посткоронавирусную экономику 500 миллиардов евро, но Европарламент вложит в восстановление намного большие средства.

"Мы стремимся не к увеличению потенциала финансирования в пределах сотен миллиардов, а скорее к цифре, превышающей триллион евро. Конечно, в данном случае речь идет как о кредитах, так и о грантах. Именно такой уровень амбиций мы обсуждаем в контексте нашего предложения об инструменте восстановления", - отмечается в сообщении.

Известно, что все деньги будут получены из грантов и кредитов.

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