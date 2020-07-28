"Вылетела через лобовое стекло": Потап рассказал о смертельном ДТП с Каменских [ Редактировать ]
Украинский шоумен Потап рассказал о смертельном ДТП, в которое попала его супруга Настя Каменских. Об этом он сообщил в YouTube-программе Маши Ефросининой.
Так, по словам артиста, Каменских вместе с экс-бойфрендом Владимиром Дятловым и его семьей ехала из Николаева в Киев.
Автомобиль попал в аварию и перевернулся восемь раз. В ДТП погибли родители Дятлова, а Каменских выбила головой лобовое стекло, вылетев из машины.
В ДТП Каменских повредила ногу, ей также накладывали швы на голову.
По слова рэпера, инцидент состоялся накануне съемки первого клипа дуэта Потап и Настя. Вероятно речь идет о ролике "Без любви", вышедшем в 2006 году.
Певица написала песню "Ты ушла" обо всех, кого потеряла в этой аварии. Также Потапенко отметил, что в этот момент судьба певицы и ее отношение к жизни очень изменились.
Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой. Также читайте о том, что Анна Седокова шокировала признанием о бывшем супр
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