"Переніс заразу на ногах": Лукашенко зізнався у інфікуванні COVID-19 [ Редактировать ]
"Переніс заразу на ногах". Білоруський президент Олександр Лукашенко заявив - він уже перехворів на Ковід. Безсимптомно. Каже - це висновок лікарів.
Раніше ж Бацька коронавірус не визнавав і називав масовим "психозом". Карантину в Білорусі не оголошував. Закликав лікувати недугу горілкою і роботою на тракторі. Згодом - дещо змінив позицію. А на початку місяця оголосив, що Білорусь подолала епідемію.
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