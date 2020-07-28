"Переніс заразу на ногах". Білоруський президент Олександр Лукашенко заявив - він уже перехворів на Ковід. Безсимптомно. Каже - це висновок лікарів.

Раніше ж Бацька коронавірус не визнавав і називав масовим "психозом". Карантину в Білорусі не оголошував. Закликав лікувати недугу горілкою і роботою на тракторі. Згодом - дещо змінив позицію. А на початку місяця оголосив, що Білорусь подолала епідемію.