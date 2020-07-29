В ЦИК выявили коронавирус [ Редактировать ]
В Центральной избирательной комиссии выявили случай заболевания коронавирусом. В связи с этим ЦИК усилил карантинные меры. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Граждан призвали не входить без необходимости в здание ЦИК. В случае посещения необходимо надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и не допускать скоплений людей.
Кроме этого, в связи с активной подготовкой к местным выборам, в ЦИК создали возможность предварительной записи для подачи документов по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий. Представления принимаются с 27 июля по 5 августа включительно.
"Также просим посетителей не создавать скопления на втором этаже административного здания Комиссии и придерживаться физической дистанции не менее 1,5 метра из расчета не более одного человека на 5 квадратных метров площади помещения. Работники секретариата Комиссии, принимают представление, защищены масками, перчатками и экранами, обеспечены достаточным количеством дезинфицирующих средств", - отметили в ЦИК.
Ранее мы писали, что Зеленский рассказал, как будут проходить местные выборы.
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