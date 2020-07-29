Что будет с "минималкой" в ближайшие годы: Шмыгаль сделал заявление [ Редактировать ]
Согласно прогнозу социально-экономического развития Украины на следующие три года, минимальная зарплата в 2021 году повысится до 6250 грн в среднем, а в 2023-м вырастет до более 7 тыс. грн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
"Минимальная зарплата на следующий 2021 год, по прогнозам, составляет 6250 грн в среднем. То есть так, как мы и говорили, - 6 тыс. в начале года, 6500 - во втором полугодии. В 2022 году - 6700 грн, в 2023 году - 7200 грн", - отметил премьер.
Он также отметил, что это прогнозные ожидания, которые разработаны Министерством экономики.
Ранее мы писали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.
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