Загальна ж кількість хворих уже майже 17 мільйонів

Але COVID - таки існує. І про це свідчить світова статистика. За останню добу на планеті - коронавірусом заразилися 250 тисяч людей.

Загальна ж кількість хворих уже майже 17 мільйонів. Одужали трохи більше половини. Померли понад півмільйона. За рівнем захворюваності, трійка антилідерів незмінна - це США, Бразилія та Індія.

У Сполучених Штатах інфікованих чотири з половиною мільйони. Раніше очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус заявив: пандемія коронавірусу у світі посилюється.