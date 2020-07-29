США, Бразилія та Індія зберігають лідерство у коронавірусному антирейтингу [ Редактировать ]
Але COVID - таки існує. І про це свідчить світова статистика. За останню добу на планеті - коронавірусом заразилися 250 тисяч людей.
Загальна ж кількість хворих уже майже 17 мільйонів. Одужали трохи більше половини. Померли понад півмільйона. За рівнем захворюваності, трійка антилідерів незмінна - це США, Бразилія та Індія.
У Сполучених Штатах інфікованих чотири з половиною мільйони. Раніше очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус заявив: пандемія коронавірусу у світі посилюється.
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