Станция метро "Вокзальная" в Киеве снова работает [ Редактировать ]
Фото: метро / Униан
В Киеве завершили проверку станции метро "Вокзальная" на присутствие взрывчатки. Информация о минировании метро не подтвердилась.
Об этом сообщает "Киевский метрополитен".
Станция метро "Вокзальная" снова открыта на вход и выход. Метрополитен работает в обычном режиме.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей усилить меры безопасности в столице.
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