Украину поделят на четыре карантинные зоны: когда примут решение [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения завтра инициирует проведение заседания центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для утверждения четырех карантинных зон. Речь идет о зеленой, желтой, оранжевой и красной зонах.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
Также он отметил, что работа детских лагерей будет возможна лишь в зеленых и желтых зонах. Контролировать соблюдение карантина будет Госпродспоживслужба, служба по чрезвычайным ситуациям, местные власти.
Ранее мы писали, что ВОЗ спрогнозировала появление вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация может начаться в середине 2021 года.
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