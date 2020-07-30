Неадекватный мужчина устроил стрельбу под Херсоном (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 30 июля, в поселке Огромное Белозерского района Херсонской области мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья и ранил отца. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.
Сообщается, что мужчина с явными признаками наркотического опьянения закрылся в доме и "на фоне неприязненных отношений со знакомым" открыл огонь по людям.
Полиция, которая прибыла в Огромное после многочисленных звонков на "102" о стрельбе, застала отца стрелка, который уговаривал сына бросить оружие. Отпрыск снова открыл огонь и ранил отца в ногу. Мужчине оказали медицинскую помощь и отправили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Мать злоумышленника сообщила правоохранителям, что 31-летний сын недавно вернулся с заработков и стал вести себя странно и агрессивно. Родители подозревали, что сын употребляет наркотики и заставляли его обратиться за помощью к медикам.
Стрелок отказывался выходить из дома и сложить оружие. Правоохранители оцепили территорию и эвакуировали жителей окрестных домов.
Переговорщикам удалось выманить стрелка на улицу, где бйцы КОРДа обезвредили его и задержали. Спецоперация прошла без единого выстрела.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы, которые заставили мужчину стрелять. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая.
Ранее сообщалось, что в Железном Порту избили депутата от "Слуги народа".
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