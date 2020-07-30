Стоунхендж "открыл" одну из загадок [ Редактировать ]
Геологи из Великобритании определили происхождение камней из Стоунхенджа.
Об этом сообщает Scietific American.
По информации, большинство небольших "голубых камней" - крупных блоков песчаника - сарсенов Стоунхенджа добыты в каменоломне Уэст-Вудс в английском графстве Уилтшир.
Удивительно, как людям эпохи неолита удалось транспортировать на большие расстояния массивные глыбы, имеющие средний вес около 20 тонн.
Отмечается, что используя два типа масс-спектрометрии, команда определила содержание 22 микроэлементов в образце и сравнила показатели с пробами горных пород из 20 различных мест в южной части Англии. "Химическая подпись" точно соответствовала одному из месторождений - Уэст-Вудсу.
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