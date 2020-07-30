Пресненский районный суд Москвы продлил домашний арест актера Михаила Ефремова на шесть месяцев - до 22 января 2021 года. Сегодня, 30 июля, проходят предварительные слушания по делу о смертельном ДТП с участием заслуженного артиста России.

Судебное заседание назначено на 5 августа. Адвокат подсудимого считает, что уже в августе суд вынесет приговор артисту.

Напомним, что вечером 8 июня в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека (ст. 264 УК РФ). Актер сначала признал свою вину, но потом отказался.

В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ. Кроме дела об аварии, расследуется дело о сбыте наркотиков. Ефремов проходит по нему свидетелем.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов пытался покончить с собой.