В среду, 10 июня, стало известно, что известный актер Михаил Ефремов, который недавно спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, пытался покончить самоубийством. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

"Дело в том, что родные Ефремова заметили на его шее глубокую багровую борозду (характерный признак при повешении). По их словам, он находился в бессознательном состоянии. Приехавшая "скорая" увидела признаки суицида. И после этого вызвала на место психиатров", - говорится в сообщении.



Сам Ефремов к этому времени был уже в сознании и заявил, что ничего не помнит. В том числе и откуда следы на шее. В комнате он находился один.

Чтобы разобраться в его состоянии, "скорую" отправляли три раза. Во время следствия с актером продолжат работать психиатры.

Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца около здания МИД в Москве. Он протаранил автофургон Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и умер в больнице. Момент ДТП попал на видео.