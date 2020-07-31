В Израиле дрон "откармливал" грифенка (видео) [ Редактировать ]
Израильские орнитологи в сотрудничестве с военными кормили птенца грифа, который лишился матери и сидел на горе.
Об этом сообщает ITV.
По информации, птенец жил со своим отцом, который не успевал заботиться о малыше. Его мать запуталась в линиях электропередач и погибла.
Отмечается, что ученые обратились к Армии обороны Израиля. Армейский дрон начал доставлять птенцу корм - раз в два-четыре дня. Маленький сип привык к нему и не боялся.
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