Израильские орнитологи в сотрудничестве с военными кормили птенца грифа, который лишился матери и сидел на горе.

Об этом сообщает ITV.

По информации, птенец жил со своим отцом, который не успевал заботиться о малыше. Его мать запуталась в линиях электропередач и погибла.

Отмечается, что ученые обратились к Армии обороны Израиля. Армейский дрон начал доставлять птенцу корм - раз в два-четыре дня. Маленький сип привык к нему и не боялся.

Читайте также, в зоопарке жирафа накормили пачкой денег. В Китае ищут человека, который пытался кормить жирафа купюрами.