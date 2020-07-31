В Китае завершили развертывание и ввели в эксплуатацию глобальную навигационную систему третьего поколения Beidou-3 (BDS). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии запуска в Пекине, сообщает китайский телеканал CGTN.

Проект Beidou был запущен в 1994 году. Три спутника первой версии китайской навигационной системы запустили в середине девяностых. С 2003-го по 2012-й на орбиту отправились 14 аппаратов "Бэйдоу-2", обслуживавшие Азиатско-Тихоокеанский регион.

23 июня с космодрома Сичан в провинции Сычуан в юго-западной провинции Сычуань запустили последний спутник "Бэйдоу-3". После тестовых испытаний он присоединился к группировке из 29 аппаратов Beidou-3.

Всего на орбите работают 35 космических аппаратов, входящих в навигационную систему. Расчётный срок службы спутников - 10-12 лет.

Beidou-3 позиционируют как конкурента американской системы GPS, европейской Galileo и российской ГЛОНАСС.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету с навигационным спутником GPS 3-го поколения для Космических сил США.