Китай запустил собственную навигационную систему Beidou-3 (видео) [ Редактировать ]
В Китае завершили развертывание и ввели в эксплуатацию глобальную навигационную систему третьего поколения Beidou-3 (BDS). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии запуска в Пекине, сообщает китайский телеканал CGTN.
Проект Beidou был запущен в 1994 году. Три спутника первой версии китайской навигационной системы запустили в середине девяностых. С 2003-го по 2012-й на орбиту отправились 14 аппаратов "Бэйдоу-2", обслуживавшие Азиатско-Тихоокеанский регион.
23 июня с космодрома Сичан в провинции Сычуан в юго-западной провинции Сычуань запустили последний спутник "Бэйдоу-3". После тестовых испытаний он присоединился к группировке из 29 аппаратов Beidou-3.
Всего на орбите работают 35 космических аппаратов, входящих в навигационную систему. Расчётный срок службы спутников - 10-12 лет.
Beidou-3 позиционируют как конкурента американской системы GPS, европейской Galileo и российской ГЛОНАСС.
Ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету с навигационным спутником GPS 3-го поколения для Космических сил США.
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