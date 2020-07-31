В Виннице задержана группа сутенеров [ Редактировать ]
В Виннице задержали трех человек. Мужчины организовали бизнес по оказанию платных сексуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции города.
Полиция пресекла деятельность преступной группировки, члены которой организовали в Виннице бизнес по предоставлению платных сексуальных услуг, куда втягивали в том числе и несовершеннолетних.
Двое из группировки находили помещения, а их соучастница вербовала женщин для занятия проституцией. Рекламу услуг размещали в интернете.
Во время обысков изъяты телефоны, сим-карты, денежные средства и пистолеты.
Ранее мы писали о том, что в Одессе следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении двум полицейским, которые требовали деньги у местных сутенеров.
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