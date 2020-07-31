В Виннице задержали трех человек. Мужчины организовали бизнес по оказанию платных сексуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции города.

Полиция пресекла деятельность преступной группировки, члены которой организовали в Виннице бизнес по предоставлению платных сексуальных услуг, куда втягивали в том числе и несовершеннолетних.

Двое из группировки находили помещения, а их соучастница вербовала женщин для занятия проституцией. Рекламу услуг размещали в интернете.

Во время обысков изъяты телефоны, сим-карты, денежные средства и пистолеты.

Ранее мы писали о том, что в Одессе следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении двум полицейским, которые требовали деньги у местных сутенеров.