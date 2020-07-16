В Одессе следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении двум полицейским, которые требовали деньги у местных сутенеров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Читайте также Полицейский изнасиловал девушку в Одессе: появились подробности

Подозреваемые – оперуполномоченные управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, в полиции Одесской области.

"Они требовали 2,5 тысяч долларов от лиц, оказывающих платные интимные услуги на территории Одессы, за то, чтобы не привлекать их к ответственности по статье "Занятие проституцией" и содействовать в дальнейшей противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

После перевода на карточный счет очередного транша в сумме 24,2 тысяч гривен оперуполномоченные были задержаны. Им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Черновцах полицейские жестко арестовали пенсионера.