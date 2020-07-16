Вымогали деньги у сутенеров: в Одессе задержали полицейских [ Редактировать ]
В Одессе следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении двум полицейским, которые требовали деньги у местных сутенеров.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Подозреваемые – оперуполномоченные управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, в полиции Одесской области.
"Они требовали 2,5 тысяч долларов от лиц, оказывающих платные интимные услуги на территории Одессы, за то, чтобы не привлекать их к ответственности по статье "Занятие проституцией" и содействовать в дальнейшей противоправной деятельности", – говорится в сообщении.
После перевода на карточный счет очередного транша в сумме 24,2 тысяч гривен оперуполномоченные были задержаны. Им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Черновцах полицейские жестко арестовали пенсионера.
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