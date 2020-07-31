Неизвестные в пятницу, 31 июля, совершили ограбление в берлинском районе Нойкельн. Как сообщает в Twitter городская полиция, ограблен филиал банка Postbank, который находится в торговом центре Karstadt.

Четверо мужчин напали на филиал банка на площади Херманнплатц и распылили там газ. При этом несколько человек пострадали. Наши коллеги находятся на месте и выясняют обстоятельства.

Телеканал Welt сообщает, что 11 человек пострадали от применения слезоточивого газа, местонахождение преступников неизвестно. Неизвестно также, удалось ли им забрать деньги.

Ограбление совершено в середине дня, на людной площади, где сходится несколько крупных улиц и находится много камер наблюдения. То, что преступникам удалось уйти, может указывать на тщательно спланированное преступление.

Правоохранительные органы отрицают террористические мотивы у злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Берлине Mercedes въехал в толпу людей, в результате чего пострадали семь человек.