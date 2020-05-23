В одном из отделений банков в Москве произошло ограбление с захватом заложников.

Об этом пишет ТАСС.

По информации, один из злоумышленников грозится взорвать банк. На место выехали правоохранители.

"На службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает в банке в центре Москвы несколько человек. Сотрудники полиции в настоящее время выехали на место для проверки данной информации", - отмечается в сообщении.

Известно, что в районе происшествия перекрыли дороги и на месте работают экстренные службы.

Читайте еще, в Грузии во время открытия банка произошло дерзкое ограбление. В результате инцидента пострадали два сотрудника финансового учреждения.