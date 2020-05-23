В Москве произошло "киношное" ограбление банка [ Редактировать ]
В одном из отделений банков в Москве произошло ограбление с захватом заложников.
Об этом пишет ТАСС.
По информации, один из злоумышленников грозится взорвать банк. На место выехали правоохранители.
"На службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестный удерживает в банке в центре Москвы несколько человек. Сотрудники полиции в настоящее время выехали на место для проверки данной информации", - отмечается в сообщении.
Известно, что в районе происшествия перекрыли дороги и на месте работают экстренные службы.
Читайте еще, в Грузии во время открытия банка произошло дерзкое ограбление. В результате инцидента пострадали два сотрудника финансового учреждения.
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