В Берлине Mercedes въехал в толпу людей: есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Берлине, 26 июля, произошло жуткое событие - водитель Mercedes въехал в толпу людей из-за чрезмерной скорости. В результате наезда пострадали семь человек, трое - в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, водитель Mercedes выехал на тротуар и врезался в толпу.
Машина съехала с дороги в районе Шарлоттенбург рядом с Харденбергплатц. В результате семь человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии
Отмечается, что на место происшествия прибыли 60 сотрудников пожарной службы, а также были задействованы спасательные вертолеты.
В берлинской полиции этот инцидент рассматривают как несчастный случай из-за чрезмерной скорости.
Водитель потерял контроль над транспортным средством по кривой. Водителя автомобиля задержали.
Как отметили в полиции, пока нет свидетельств того, что он действовал по какому-то политическому или религиозному умыслу.
Стоит отметить, что водителю 24 года и он живет в Германии. Автомобиль имеет номерной знак из Эстонии.
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