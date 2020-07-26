Автомобиль на большой скорости въехал в людей/Фото: EPA - Hayoung Jeon

В Берлине, 26 июля, произошло жуткое событие - водитель Mercedes въехал в толпу людей из-за чрезмерной скорости. В результате наезда пострадали семь человек, трое - в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, водитель Mercedes выехал на тротуар и врезался в толпу.

Машина съехала с дороги в районе Шарлоттенбург рядом с Харденбергплатц. В результате семь человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии

Отмечается, что на место происшествия прибыли 60 сотрудников пожарной службы, а также были задействованы спасательные вертолеты.

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В берлинской полиции этот инцидент рассматривают как несчастный случай из-за чрезмерной скорости.

Водитель потерял контроль над транспортным средством по кривой. Водителя автомобиля задержали.

Как отметили в полиции, пока нет свидетельств того, что он действовал по какому-то политическому или религиозному умыслу.

Стоит отметить, что водителю 24 года и он живет в Германии. Автомобиль имеет номерной знак из Эстонии.

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