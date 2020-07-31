Экс-премьер может стать участником ТКГ - Кравчук [ Редактировать ]
Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин может стать участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Сейчас с ним ведутся переговоры. Об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов.
Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине - Витольдом Фокином. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс, чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут.
При этом он добавил, что участники украинской делегации планируют собраться 3 августа.
30 июля президент Владимир Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.
Ранее Кравчук назвал два возможных компромисса для Донбасса.
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