Нові обмеження почнуть діяти вже з понеділка. Ми розібралися, які кольори визначатимуть рівень карантинних табу. Отже, у зеленій зоні - обмеження наймякіші. В таких районах працює і транспорт, навіть кінотеатри. Але жителі все ще зобов'язані носити маски або респіратори.

А також дотримуватись дистанції у півтора метра. Суворіші обмеження діють у жовтій зоні. Мешканцям цих регіонів - заборонили відвідувати місця соцзахисту, де перебувають літні люди.

Іще жорсткіші правила у зоні помаранчевій. Там припинять роботу спортзали, заклади культури, хостели та дитячі табори, скасовують планову госпіталізацію. А розважальні заклади та ресторани працюватимуть лише до вечора.

Та найжорсткіший карантин очікує червону зону. Крім усіх обмежень попередніх зон, у них не працюватиме громадський транспорт, та усі розважальні заклади, кафе та ресторани. А заклади освіти знову перейдуть на дистанційне навчання.