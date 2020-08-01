Коронавірусні зони в Україні: які правила карантину? [ Редактировать ]
Нові обмеження почнуть діяти вже з понеділка. Ми розібралися, які кольори визначатимуть рівень карантинних табу. Отже, у зеленій зоні - обмеження наймякіші. В таких районах працює і транспорт, навіть кінотеатри. Але жителі все ще зобов'язані носити маски або респіратори.
А також дотримуватись дистанції у півтора метра. Суворіші обмеження діють у жовтій зоні. Мешканцям цих регіонів - заборонили відвідувати місця соцзахисту, де перебувають літні люди.
Іще жорсткіші правила у зоні помаранчевій. Там припинять роботу спортзали, заклади культури, хостели та дитячі табори, скасовують планову госпіталізацію. А розважальні заклади та ресторани працюватимуть лише до вечора.
Та найжорсткіший карантин очікує червону зону. Крім усіх обмежень попередніх зон, у них не працюватиме громадський транспорт, та усі розважальні заклади, кафе та ресторани. А заклади освіти знову перейдуть на дистанційне навчання.
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