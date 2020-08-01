Тиша з обох сторін. Від початку доби в зоні ООС від ворога - жодного пострілу. Дотримуються режиму припинення вогню і українські військові. Про ситуацію на передовій - Ігор Левенок.

Передова на Світлодарській дузі. Наші армійці відзначають, перемир'я триває, але цілковитої тиші, на жаль, немає. Штаб фіксує, минулої доби вздовж лінії розмежування окупанти чотири рази застосували стрілецьку зброю та гранатомети. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Володимир, військовослужбовець збройних сил України:

На даний момент є різні випадки, є таке що і прицільно прострілюють, а є таке що і в хаотичному порядку просто аби відкрити вогонь, але переважно завжди прострілюють точно.

Олександр, військовослужбовець збройних сил України:

Безпілотні літальні апарати літають, але літають більше вночі, щоб їх не було видно. - Обсєшні? - Обсєшні само собою і плюс не обсєшні. - А чиї? - Ну, не наші, отже - їхні.

Від початку перемир'я втрат серед українських воїнів немає. Потужна зброя не застосовується. Хоча ще тиждень тому тут ворог відкривав пекельний вогонь. Зокрема із протитанкових комплексів.

Ось такі тоненькі дротики кріпляться до керованої протитанкової ракети, з допомогою них навідник вражає ціль. Зараз така зброя заборонена, як і снайперський вогонь, втім армійці кажуть, голову над бруствером нам ліпше не піднімати.

За умовами перемир'я наступати й споруджувати укріплення в напрямку супротивника не можна, та бійці кажуть копати вглиб ніхто не забороняв. Хлопці облаштовують підземний побут. Зробили криївку з усіма вигодами. Вітальня, кухня і гостинна з вай-фаєм.

А це початок, це ми тільки почали копати. А яка глибина тут? Три метри, якщо я не помиляюся. Це ж другий дом.