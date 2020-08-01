Пріоритет для країни - сильна влада на місцях. Про важливість ролі місцевого самоврядування говорять вже не один день. І актуальність теми зростає з наближенням виборів. До них вже активно готуються усі політичні сили, нарощують команди.

Цього тижня, наприклад, Черкаський мер - Анатолій Бондаренко заявив, що приєднується до політичної сили "За майбутнє".

Готуються розбудовувати місцеве самоврядування та нарешті закінчити реформу з децентралізації. Дебютуватиме партія "За майбутнє" уже на місцевих виборах у жовтні.

Ну а потім планує йти і до парламенту. Лідер партії - Ігор Палиця - підприємець і в минулому губернатор. Вчора він підписав декларацію про захист свободи слова в Україні з представниками Національної спілки журналістів.

Документ передбачає, що кандидати на майбутніх виборах зобов'язані: поважати свободу слова.

Місцеві лідери на зміну новим обличчям. Хто матиме найбільше шансів на перемогу у виборах - міркували сьогодні експерти і політики. Кого висувають і що обіцяють в передвиборчих програмах - дивіться далі.

Середмістя столиці, восьма ранку. На одному з островів посеред Дніпра місцеві лідери, активісти та політики від партії "Наш край" зібралися аби обговорити майбутнє держави і підготовку до місцевих виборів. Кажуть, цього разу до влади треба привести досвідчених господарників і професіоналів, щоб вони розбудовували громади. Адже минулорічний тренд - нові обличчя - не виправдали сподівання виборців.

Олександр Мазурчак, співголова партії "Наш край":

Рік назад до влади прийшли люди які не змогли зробити того, що вони обіцяли. Люди розчарувалися. Сьогодні до влади повинні прийти професіонали, господарники - ті, які здатні управляти державою, тому "Наш край" іде на вибори у всі громади райони і області. Всі країни, які є успішні в світі, вони мають міцне самоврядуванні, і тільки укріпивши місцеве самоврядування ми можемо мати розвинуту країну.

Громади мають отримати не тільки більше обов'язків, а й більше повноважень, переконані політики. Так вони матимуть змогу самостійно вирішувати проблеми на місцях без втручання центральної влади.

Борис Приходько, народний депутат України:

Знаєте для чого все це зроблено, тому що дійсно, з високих кабінетів в Києві зі схилів Дніпра не видно проблематики на місцях в регіонах. Дійсно, з цих високих кабінетів не видно де полагодити водогін, вкрутити лампочку, залатати шматок дороги, які в нас в жахливому стані. Тому тільки регіональні лідери можуть зробити це на місцях, для того щоб вони на місцях, вони поряд з людьми, вони слухають їх дослухаються і разом з ними роблять справу.

Представники громад вважають децентралізацію чи не єдиною ефективною реформою, і наполягають аби її ні за яких умов не згортали.

Андрій Табалов, секретар кропивницької міської ради:

"Наш край" це партія, яка постійно відстоює інтереси децентралізації, тобто інтереси місцевого самоврядування областей міст сіл селищ, але на даний момент ми бачимо таку картину, що центральна влада поступово згортає цю дуже важливу і єдину реформу, що відбулася. Ми не можемо цього допустити, тому партія "Наш Край" іде на вибори щоб показати громадам, центральній владі, що ця реформа потрібна і саме вона врятує нашу країні.

Розвивати країну зможуть лише професіонали, які вже довели свою ефективність в роботі, наголошують політики. Але для цього має бути єдність і прагнення до змін.

Андрій Деркач, народний депутат України:

Я уверен, что тысяча профессионалов объединенных единой целью, могут изменить страну. Для нас важно, чтоб это были нравственные люди, те, кто хочет в плен к олигархам или партийным боссам - это их право, но наша команда это люди, для которых имеют значения слова справедливость, порядочность профессионализм, Родина и православие, именно такой командой мы видим "Наш край".

Експерти ж кажуть, найбільше шансів на перемогу мають політсили, що об'єднають лідерів місцевого самоврядування і фахівців, які працюватимуть на розбудову громад. До речі партії, що підтримували такі принципи на місцевих виборах в попередні роки виривалися в лідери перегонів. Навіть, коли змагалися з парламентськими політсилами.

Готуються до місцевих виборів і парламентські політсили. Так наступного тижня про свої плани розповість Юлія Тимошенко. У понеділок "Батьківщина" проведе пресконференцію.