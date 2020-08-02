В США арестовали "звездного" хакера [ Редактировать ]
Правоохранители из США задержали мужчину, подозреваемого во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter.
Об этом пишет The New York Times.
По информации, у хакера было двое сообщников, которых задержали ранее.
Отмечается, что злоумышленник вместе с сообщниками взломали несколько десятков Twitter-аккаунтов, в том числе основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя Tesla и основателя SpaceX Илона Маска, рэпера Канье Уэста, основателя Amazon Джеффа Безоса, 44-го президента США Барака Обамы. На страницах была размещена реклама криптовалюты.
Напомним, хакеры взломали страницы знаменитостей в соцсети. Злоумышленники требовали крупный выкуп за аккаунты.
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