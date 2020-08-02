Вандал на автомобиле разгромил ограждения на столичном Трухановом острове.

Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, личность разрушителя установили, его задержала полиция. Кличко пообещал лично проконтролировать, чтобы это дело дошло до суда. Он добавил, что коммунальщики работают над восстановлением системы.

Вчера, около полуночи, на пункте въезда на Труханов остров мужчина варварски разгромил оборудование автоматической системы, в частности, шлагбаум, светофор, две камеры, контроллер болард и другие технические средства. Материальный ущерб в результате поврежденного коммунального имущества, по предварительным расчетам, - почти 300 тысяч гривен.

Отмечается, что заграждения были установлены, чтобы киевляне могли безопасно заниматься спортом и гулять по территории острова.

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