Засмагати в масці, а відвідувати пляж - за QR-кодом. Десь комендантська година і з заходом сонця виходити з дому зась, а десь усе ще дозволені фестивалі та гучні вечірки. Карантинна Європа дуже різноманітна. Як впоралися з обмеженнями наприклад бельгійці - бачила Олена Абрамович.

Плюс 36 в таку спеку на зазвичай холодному і не дуже популярному узбережжі Північного моря в Бельгії ніде яблуку впасти. Аби уникнути натовпів місцева влада пускає на пляж лише тих, хто зробив бронювання. Безкоштовне, але обов'язкове.

Згідно з новими правилами, які затвердили цього тижня - маску треба носити усюди на набережній - навіть засмагаючи на пляжі. Знімати дозволено лише коли щось їси або під час плавання. Та проконтролювати таку кількість відпочивальників - нереально, тож правил дотримуються далеко не всі.

Беатріче Грендорж, туристка:

Важко з такою спекою, дуже важко залишатися в масці.

Тереза ді Пауло, туристка:

Я весь час себе запитую, що буде далі? Ми тепер приречені завжди носити маски? Відчуваю себе як в науково-фантастичному фільмі.

Ще більше дивується тому, що відбувається, молодь Антверпена. У півторамільйонному місті вперше з часів Другої світової війни ввели комендантську годину. Усі мають залишатися вдома з вечора до 6 ранку.

Так влада намагається вгамувати молодих людей, які розважаються компаніями і хворіють наразі найбільше.

Кенні Кіф, житель Антверпена:

Дуже сумно, що все дійшло аж до цього. Хотілося б, щоб це все якомога швидше закінчилося - і епідемія, і карантин. Як тут почуватися щасливими - всі в масках, всі в стресі.

За останній місяць кількість нових випадків COVID-19 в Бельгії зросла учетверо. Половина з них сталися в Антверпені, саме тому у місті комендантська година та масковий режим усюди. Нідерланди заборонили туризм до Антверпена. Тим часом антверпенські ресторатори збираються позиватися до суду на бельгійського вірусолога, через заяви якого, за їхніми словами, місто спорожніло.

Сандра Феєн, продавчиня:

Клієнтів дуже мало. Люди перестали гуляти. Туристи не приїздять. Це все недобре. Дуже важко.

Дещо легше на півдні країни - у Валлонії. А також у столиці в Брюсселі. Там досі дозволені фестивалі з обмеженою кількістю відвідувачів. В останній момент скасували лише великий щорічний серпневий фестиваль, який зазвичай збирає півтора мільйона осіб. На знак протесту у п'ятницю чотири сотні вантажівок заблокували проїзд до Брюсселя.

Памела Лайнез, власниця гральних автоматів:

У нас більше немає прибутків. І я сподівалась хоча б зараз трохи підзаробити - це все триває безкінечно. І це не нормально. Я переживаю, що не матиму грошей на харчі, не зможу прогодувати своїх дітей.

Постійні зміни правил і вимог - коронавірусна реальність, каже бельгійська влада. Тому треба постійно все перевіряти. Чи можна, як раніше, просто приїхати на пляж, яку кількість друзів дозволено бачити цього тижня, і навіть перелік вулиць, де маски обов'язкові.