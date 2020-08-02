Жертви пандемії, про яких не згадують. По всьому світу через коронавірус сотні мільйонів людей залишилися без роботи. Чи не найбільше постраждала сфера послуг. За останніми прогнозами у США після карантину не відкриються дві третини ресторанів. Бізнес і ковід. Хто кого? Із Сполучених Штатів Олексій Пшемиський.

Усе порожньо. Тут видавали замовлення. Ось кухня, де постійно був гомін, робили піци і пасти і салати. зараз нічого з цього немає.

Меделін Альфано показує свій ресторан у Санта-Моніці. Порожня кухня, перевернуті стільці та повна тиша.

Десь шестеро людей тут працювали зазвичай ввечері, коли були важкі зміни, а вони були кожен день.

Більшість закладів Меделін тут у Каліфорнії повністю закриті вже майже пів року.

Меделін Альфано, власниця ресторану у Санта-Моніці:

Ти вкладаєш так багато енергії і емоцій у відкриття ресторану, куди люди приходять аби святкувати і насолоджуватися життям. І коли він закривається - це втрата, величезна втрата.

Ресторанний бізнес у США - другий за величиною сектор економіки. Це більше ніж 15 мільйонів працівників. Із початком карантину більшість людей були звільнені, або відправлені у вимушені відпустки.

Меделін Альфано, власниця ресторану у Санта-Моніці:

На цьому ресторані ми вже втратили десь півмільйона доларів, я досі виплачую кредит, сплачую за оренду приміщення, за електрику. Все одно доводиться платити. Це буде величезна криза, думаю ще дуже багато ресторанів закриються. Спочатку ми думали, що це буде 20 відсотків, зараз - говоримо про втрату третини всіх закладів.

Габріелю Гордону у Сіал Біч пощастило трохи більше - його заклад працює на доставку. Та каже - це мізер порівняно із колишніми замовленнями.

Габріель Гордон, власник ресторану у Сіал Біч:

До епідемії справи йшли досить добре, успішний бізнес протягом 14 років. 14 було б у грудні. Коли влада закрила ресторани залишивши лише замовлення на видачу ми вмить втратили 85-90 відсотків бізнесу. Ти знаєш їм'я кожного клієнта, як його справи, ім'я їхніх чоловіків та дітей, а тепер це просто безликі голоси у слухавці, які роблять замовлення. Це розчаровує.

За оцінками економістів через закриття ресторанів американська економіка втратить понад 675 мільярдів доларів! Адже це не лише чеки за вечерю. А насамперед зарплати, які працівники не отримують вже пів року, а отже й самі не витрачають кошти.

Ще в травні через коронавірус Конгрес США ухвалив безпрецедентний за обсягами пакет порятунку економіки - більше трьох трильйонів доларів. З цих грошей кожен американець, який втратив роботу, щотижня отримував по 600 доларів. Учора термін дії програми завершився. І конгресмени, які мали ухвалити нову - ще далекі від згоди. За три місяці до виборів кожна копійка - це голоси виборців, за яких відчайдушно б'ються республіканці і демократи.

Доки у Конгресі сперечаються - економісти б'ють на сполох. Економіка США показує рекордне падіння. У другому кварталі цього року показник ВВП країни скоротився на третину. Такого не було навіть за часів Великої депресії. І це означає, що владі все ж таки доведеться знайти консенсус. Адже без допомоги посткарантинна криза може призвести до наслідків, набагато суворіших за COVID-19.