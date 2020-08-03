Велика Британія оголосила бій з ожирінням. Хто очолює протистояння та до чого тут короновірус?

Бургери, картопля-фрі та десерт на додачу. Такі смачні картинки цілодобово крутять на британських каналах. Але вже скоро цьому настане край. Уряд забороняє рекламу шкідливої їжі протягом дня. Її дозволятимуть лише після 9 вечора, коли діти не дивляться телевізор.

Під удар британської влади потрапляє уся їжа із високим вмістом жиру, солі та цукру. Її тут називають junk food, у перекладі - це їжа-мотлох. І йдеться не лише про найочевидніші продукти, як то бургери. Але й про соки, білий хліб та морозиво.

Згідно з новим планом, кафе та ресторани мають змінити свої меню. Вказана має бути не лише ціна страви, але й кількість калорій, які вона містить. А магазинам заборонять проводити акції, щоб продати шкідливі продукти. Більше жодних "купи дві пачки чіпсів, а третю отримай в подарунок".

Том Вотсон, екс-депутат парламенту Великої Британії:

Я коли бачив "дві пачки шоколадного печива за ціною однієї", ніколи не проходив повз - і я не жартую, з'їв би одразу обидві пачки.

Колишній депутат Том Вотсон свою війну з ожирінням виграв. Лише погляньте на нього 9 років тому. Чоловік сів на дієту через діагноз "діабет". А от прем'єр Борис Джонсон лише на початку шляху до здорового способу життя. Кожен день він розпочинає із пробіжки з собакою Діленом, а ще сів на дієту.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії

Я завжди хотів скинути вагу і, як багато людей, боровся із зайвими кілограмами. Вага то збільшувалася, то падала. А відтоді як я одужав від коронавірусу - стабільно покращую свій фізичний стан.

Після того, як прем'єр потрапив до реанімації, він переоцінив своє ставлення до надлишкової ваги. І вирішив повести за собою всю націю. Адже люди із ожирінням мають вдвічі більший ризик померти від коронавірусу. Для Британії ця проблема - дуже нагальна. Понад чверті дорослого населення страждає від ожиріння. А кожна третя дитина у віці 10-років має зайві кілограми.