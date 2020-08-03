Санкції проти китайських IT-компаній анонсував державний секретар США Майк Помпео. За його словами, президент Трамп оголосить подробиці найближчим часом.

На думку політиків, китайські програми порушують приватність громадян, бо нібито передають дані про них китайському уряду. Зокрема, президент Штатів заявляв про намір заборонити соцмережу TikTok. Компанія-власник наполягає, що із владою КНР не співпрацює. А в Пекіні, своєю чергою, звинувачують Вашингтон у дискримінації.