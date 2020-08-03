В Украине сняли ограничения цен на газ [ Редактировать ]
С августа в Украине начали действовать новые правила поставки газа для населения. Об этом сообщает "Экономическая правда".
Отныне потребители могут сами выбирать поставщика газа. Это право было доступно еще с 2015 года, но регулируемая государством цена почти всегда была ниже рыночной.
Отныне госрегулирование отменено и цены на газ будет формировать рынок.
С августа цены на газ как для промышленности, так и для населения будут приравнены к европейским, и в зависимости от ситуации на рынке стоимость ресурса может существенно расти или снижаться.
Чтобы лучше понять, что такое рынок и ценовые риски он несет, приведем один показательный пример 2018 года. Так, в марте конечная цена на газ для промышленности составляла 8775 грн за тыс куб м, а в октябре - уже 15 465 грн за тыс куб м. Платежки с такими цифрами могли бы получить потребители, если бы в то время в Украине не действовал механизм PSO.
Эксперты ожидают, что если не будет серьезных валютных скачков, то цены для населения в зимний период не будут превышать 6-7 тыс грн за тысячу кубов.
Читайте также, какие еще изменения ждут украинцев в августе.
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