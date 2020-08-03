В понедельник, 3 августа, в Киеве заподозрили бомбу в чемодане. Об этом сообщает "Киев Сейчас".

Так, на Оболони нашли подозрительный чемодан. Территорию оцепили.

Отметим, что также в Киеве перекрыли улицу Старокиевская, которая находится в районе станции метро "Политехнический институт".

Оба случаются проверяются взрывотехниками.