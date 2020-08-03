В Киеве нашли подозрительный чемодан: ищут бомбу [ Редактировать ]
В понедельник, 3 августа, в Киеве заподозрили бомбу в чемодане. Об этом сообщает "Киев Сейчас".
Так, на Оболони нашли подозрительный чемодан. Территорию оцепили.
Отметим, что также в Киеве перекрыли улицу Старокиевская, которая находится в районе станции метро "Политехнический институт".
Оба случаются проверяются взрывотехниками.
по теме
В Киеве заминировали авто: улица перекрыта
В понедельник, 3 августа, в Киеве перекрыли улицу
Захват банка в центре Киева: террориста задержали
В понедельник, 3 августа, неизвестный мужчина, угрожая гранатой захватил отделение банка в киевском бизнес-центре "Леонардо"
Захват банка в Киеве: журналист прорвался в бизнес центр
В понедельник, 3 августа, неизвестный мужчина, угрожая гранатой захватил отделение банка в киевском бизнес-центре "Леонардо"
Разгром въезда на Труханов остров: задержанный назвал причину
В ночь на 2 августа Киеве вандал на автомобиле разгромил ограждения на столичном Трухановом острове
В центре Киева прогремел взрыв
В понедельник утром, 27 июля, в Киеве, на Подоле, в жилом доме прогремел взрыв