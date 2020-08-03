Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что мэр Киева Виталий Кличко и городские депутаты "уже себя исчерпали". Так она на своей странице в "Фейсбук" прокомментировала решение о ежедневном исполнении государственного гимна в столичных школах.

"На днях господин Кличко подписал решение Киевсовета о ежедневном исполнения гимна в школах. Мэр и Киевсовет хотят, чтобы все ученики и учителя Киева каждое утро пели гимн. Для меня это показатель того, что мэр и городские депутаты уже исчерпали себя", - отмечает политик.

Верещук отмечает, что или эти депутаты и мэр не имеют глубинного понимания, кто такие украинцы, или же в погоне за хайпом они добрались до использования государственных символов нашей страны.

"Опять кто-то почему-то решил, что имеет право поучать других, как любить Украину. К слову, часто поучать пытаются те, у кого меньше всего оснований это делать. Наш гимн для меня вещь сакральная. Я пропитана украинскостью. И именно поэтому не могу воспринять, что мой ребенок должен петь гимн каждое утро только потому, что мэр и Киевсовет так решили", - пишет Верещук.

Притом, она предполагает, что "далеко не все депутаты Киевсовета сами помнят текст гимна, который они хотят чтобы пели все школьники столицы каждое утро".

Верещук также критикует мэра Кличко за то, что он не вмешался и не остановил инициативу депутатов Киевсовета.

"Городской голова - это лидер громады, который не может самоустраняться. Лидер громады - это точно не тот, кто хочет, чтобы каждое утро все ученики и учителя Киева пели гимн (пока он и депутаты еще спят или завтракают)", - резюмирует политик.

Как известно, 16 июля по результатам партийного праймериз Ирину Верещук избрали кандидатом на должность Киевского городского головы от партии "Слуга народа".