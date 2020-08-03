США перейшли у нову фазу COVID-19 [ Редактировать ]
США перейшли у нову фазу епідемії коронавірусу. Такого висновку дійшли у робочій групі Білого дому щодо боротьби з COVID-19. Там заявили, що інфекція "надзвичайно поширилася" як у містах, так і в сільській місцевості. Тому американцям радять носити маски навіть удома, якщо в родині живуть люди літнього віку.
А тим часом, медики спільно з губернаторами працюють над адаптацією карантинних заходів до умов у кожному штаті. Наразі у США кількість випадків COVID - 4 мільйони 800 тисяч, з них майже половина активні.
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