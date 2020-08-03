Терорист із довідкою. Центр Києва сьогодні був паралізований через спецоперацію силовиків. Полювали на чоловіка, який захопив відділення банку та погрожував його підірвати.

Вимоги висував дивні від 40 тисяч гривень до арешту президентів усіх країн. Пізніше з'ясувалося, що у нападника - проблеми з психікою. Чим завершилася ця історія - розкаже Ірина Розова.

Сотні силовиків, купа спецтехніки і численні представники ЗМІ. Саме так центр Києва сьогодні зустрів понеділок. Рівно о дванадцятій до поліції зателефонувала працівниця банку та повідомила: у приміщення зайшов чоловік, який стверджує: у його сумці бомба. Він чекає на поліцію та вимагає - прямого ефіру.

Правоохоронці негайно оголосили спецоперацію. Майже всіх, хто був у банку бізнес-центру - евакуювали. Зі зловмисником залишилися тільки керівниця банку та представники ЗМІ.

Спочатку силовики почали перемови з терористом, бо той стверджував: пристрій у рюкзаку здетонує, в разі його уб'ють. Дві години переговорів, аж ось журналістам оголошують: зловмисника затримано - без жертв, без вибуху.

Ні вибухівки, ні зброї у зловмисника не знайшли. Його особу встановили одразу.

Сергій Пунь, заступник керівника з питань реформування СБУ:

Зловмисника встановлено - це Сухраб Карімов 88 року народження, це громадянин Узбекістану за попередньої інформацією у зловмисника була велика спортивна сумка та портфель, при чому від портфеля був прив'язаний незрозумілий дріт до його ноги, але наразі хочу підкреслити операцію проведено успішно зловмисник затриманий.

Згодом стало відомо: терорист - людина неврівноважена. З дитинства перебував на психоневрологічному обліку через слабоумство. У мережі вже з'явилося інтерв'ю, яке він дав під час захоплення банку. Називав себе святою людиною, яка може змінити світ.

У вас что-то в жизни случилось? - А вас все устраивает в этой жизни? Все не так ребята.

Відтепер на нападника чекає суд і покарання. У МВС уже заявили: за такий вчинок - сидітиме довго. Та чи не вплине на суворість покарання довідка від психіатра?