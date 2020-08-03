А у Великій Британії - все дуже чітко. Підтримка бізнесу в дії. У Англії почала працювати програма пятдесяти відсотків знижки в кафе, пабах та ресторанах. Скористатися нею може кожен охочий необмежену кількість разів.

Що це за атракціон небаченої щедрості і чому уряд оплачує половину кожного чеку - розкаже Світлана Чернецька з Лондона.

Фіш енд чипс - найулюбленіша та найвідоміша англійська страва. І до карантину біля цього кафе вишиковувалася черга на пів вулиці. Утім, зараз охочих поласувати рибою в клярі та картоплею фрі - у рази менше. Воно й не дивно - навколишні офіси досі порожні, туристів теж немає.

Аріф Раїф власник кафе:

Були у нас відвідувачі, які спеціально прийшли, бо знають, що від сьогодні можна пообідати за пів ціни. Але є й такі, які взагалі про це не чули, тож для них це приємний сюрприз. Ми зараз працюємо лише на третину своєї потужності. І дуже сподіваємося, що ця урядова програма допоможе нам налагодити справи.

Половина працівників цього кафе досі у вимушеній відпустці. А заробітку лише й вистачає на зарплати та оренду. І у такому скрутному становищі опинилося не лише ця кав'ярня. А десятки тисяч закладів по всій Англії. Саме тому втрутитися вирішив уряд. І від сьогодні оплачує половину чеку кожного, хто їсть у кафетеріях, ресторанах і пабах.

Ріші Сунак, міністр фінансів Великої Британії:

Ми нічого подібного ніколи не робили. Але зараз - унікальні обставини і вони вимагають нових підходів. Хочемо зберегти якомога більше робочих місць, а цього не буде, якщо люди не приходитимуть у ресторани та кафе. Тому ми ініціювали програму "їж не вдома".

Оплачуючи половину чека в ресторані уряд вбиває двох зайців. Адже з одного боку підтримує бізнес. А з іншого заохочує людей повертатися до звичного життя. І витрачати більше грошей у місцевих закладах.

Ліззі Адамс, жителька Лондона:

Ми з радістю прийшли пообідати. Їхали в метро в масках, дотримувалися дистанції з іншими людьми. Радо дотримуємося усіх заходів безпеки. Але це приємно, піти на обід після того, як стільки часу залишалися вдома.

Звісно, ця акція має певні умови. Вона не поширюється на алкоголь. А максимум знижки на людину становить 10 фунтів. Це 345 гривень і більше, аніж у середньому лондонці витрачають на обідній перекус. Крім того, поїсти за пів ціни можна необмежену кількість разів на день.

Така щедрість уряду триватиме увесь серпень. Щоправда, програма діє лише щопонеділка, щовівторка і щосереди. Традиційно у ці три дні - в закладах найменше відвідувачів.