Школи у Німеччині відновили роботу [ Редактировать ]
Німецькі школи почали відновлювати роботу. Цього тижня у трьох федеральних землях діти повертаються за парти. Наступного тижня ще у трьох. При цьому учні відвідуватимуть заняття у школі за бажанням. Решта вчитиметься онлайн. Чи носити дітям маски кожна школа вирішує окремо.
Каріна Факлам, учителька:
Перший день у школі ніколи не буває нормальним, організація навчального процесу викликає стрес. А тут ще й коронавірус - треба багато про що подбати. Нашу школу розділили на зони, щоб діти менше контактували.
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