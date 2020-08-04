Німецькі школи почали відновлювати роботу. Цього тижня у трьох федеральних землях діти повертаються за парти. Наступного тижня ще у трьох. При цьому учні відвідуватимуть заняття у школі за бажанням. Решта вчитиметься онлайн. Чи носити дітям маски кожна школа вирішує окремо.

Каріна Факлам, учителька: